Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eversource Energy-Aktien verlieren können.
Am 07.09.2021 wurde die Eversource Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Eversource Energy-Aktie an diesem Tag bei 89.73 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Eversource Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111.445 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 7’918.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71.05 USD belief. Damit wäre die Investition um 20.82 Prozent gesunken.
Eversource Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26.79 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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