S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eversource Energy von vor einem Jahr verloren

Am 16.11.2025 wurde das Eversource Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 73.30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Eversource Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.364 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Eversource Energy-Anteile wären am 13.11.2026 97.86 USD wert, da der Schlussstand 71.73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.14 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Eversource Energy bezifferte sich zuletzt auf 27.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch