Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eversource Energy von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eversource Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88.92 USD. Bei einem Eversource Energy-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.246 Eversource Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 813.43 USD, da sich der Wert eines Eversource Energy-Anteils am 07.08.2026 auf 72.33 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 18.66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Eversource Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 27.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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