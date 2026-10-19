Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eversource Energy-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eversource Energy-Aktie Investoren gebracht.
Das Eversource Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Eversource Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 72.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137.817 Eversource Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 66.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’213.07 USD wert. Damit wäre die Investition 7.87 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Eversource Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 25.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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