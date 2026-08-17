S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Eversource Energy-Anteile bei 55.77 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Eversource Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 179.308 Eversource Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 12’974.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.75 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Eversource Energy bezifferte sich zuletzt auf 27.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch