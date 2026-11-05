S&P 500-Papier Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Everpure A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Everpure A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Everpure A-Aktie 34.96 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.860 Everpure A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 319.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.77 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 219.71 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Everpure A eine Marktkapitalisierung von 39.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch