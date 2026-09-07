S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Evergy-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Evergy-Papiers betrug an diesem Tag 67.23 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Evergy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.487 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Evergy-Papiers auf 81.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Evergy bezifferte sich zuletzt auf 18.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch