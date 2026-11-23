Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Evergy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 50.83 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 196.734 Evergy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’905.37 USD, da sich der Wert eines Evergy-Papiers am 20.11.2026 auf 85.93 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 16’905.37 USD entspricht einer Performance von +69.05 Prozent.

Der Börsenwert von Evergy belief sich zuletzt auf 20.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch