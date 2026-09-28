S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Evergy-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Evergy-Papier an diesem Tag 50.42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.983 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154.78 USD, da sich der Wert eines Evergy-Papiers am 25.09.2026 auf 78.04 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 154.78 USD entspricht einer Performance von +54.78 Prozent.

Insgesamt war Evergy zuletzt 17.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch