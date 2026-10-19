Evergy Aktie 42049223 / US30034W1062
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Evergy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 19.10.2025 wurden Evergy-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Evergy-Anteile letztlich bei 77.98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Evergy-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.282 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Evergy-Papiere wären am 16.10.2026 106.82 USD wert, da der Schlussstand 83.30 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 106.82 USD entspricht einer Performance von +6.82 Prozent.
Alle Evergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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