S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Everest Reinsurance Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Everest Reinsurance Group-Aktie bei 380.17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.263 Everest Reinsurance Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97.77 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 11.09.2026 auf 371.71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.23 Prozent verringert.

Everest Reinsurance Group war somit zuletzt am Markt 14.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch