S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Everest Reinsurance Group von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Everest Reinsurance Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Everest Reinsurance Group-Papier 356.85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.280 Everest Reinsurance Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 103.20 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 02.10.2026 auf 368.27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.20 Prozent angezogen.

Everest Reinsurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch