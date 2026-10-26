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|Everest Reinsurance Group-Investition im Blick
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Everest Reinsurance Group von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Everest Reinsurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.10.2016 wurde das Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 203.59 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.491 Everest Reinsurance Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 398.60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 195.79 USD wert. Mit einer Performance von +95.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Everest Reinsurance Group betrug jüngst 15.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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