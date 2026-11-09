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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Everest Reinsurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Everest Reinsurance Group-Aktien gewesen.
Das Everest Reinsurance Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Everest Reinsurance Group-Papier bei 380.17 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 26.304 Everest Reinsurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’813.85 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 06.11.2026 auf 411.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.14 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Everest Reinsurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 15.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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