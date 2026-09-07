S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Everest Reinsurance Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Everest Reinsurance Group-Aktie bei 340.00 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 29.412 Everest Reinsurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Everest Reinsurance Group-Papiers auf 380.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’202.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.02 Prozent gesteigert.

Everest Reinsurance Group war somit zuletzt am Markt 14.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch