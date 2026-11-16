S&P 500-Papier Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Everest Reinsurance Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 278.54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie investierten, hätten nun 0.359 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 427.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.37 USD wert. Mit einer Performance von +53.37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Everest Reinsurance Group belief sich zuletzt auf 15.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch