S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Essex Property Trust-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 314.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31.757 Essex Property Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 282.46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8’970.12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10.30 Prozent verkleinert.

Essex Property Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch