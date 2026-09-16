Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Essex Property Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Essex Property Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Essex Property Trust-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 221.97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Essex Property Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.505 Anteilen. Die gehaltenen Essex Property Trust-Papiere wären am 15.09.2026 1’243.64 USD wert, da der Schlussstand 276.05 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +24.36 Prozent.
Der Essex Property Trust-Wert an der Börse wurde auf 17.70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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