Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: Wäre ein Equity Residential-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Vor Jahren Equity Residential-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Equity Residential-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61.50 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Equity Residential-Aktie investiert hätte, hätte er nun 162.602 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (61.18 USD), wäre die Investition nun 9’947.97 USD wert. Mit einer Performance von -0.52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Equity Residential einen Börsenwert von 47.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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