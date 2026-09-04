S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equity Residential von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Equity Residential-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Equity Residential-Papier letztlich bei 85.59 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equity Residential-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116.836 Equity Residential-Anteilen. Die gehaltenen Equity Residential-Papiere wären am 03.09.2026 7’589.67 USD wert, da der Schlussstand 64.96 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 24.10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Equity Residential einen Börsenwert von 50.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch