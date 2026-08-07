Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equity Residential von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Equity Residential-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Equity Residential-Papier letztlich bei 84.68 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equity Residential-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11.809 Equity Residential-Anteilen. Die gehaltenen Equity Residential-Papiere wären am 06.08.2026 787.67 USD wert, da der Schlussstand 66.70 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 21.23 Prozent.
Zuletzt verbuchte Equity Residential einen Börsenwert von 25.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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