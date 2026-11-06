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|Rentabler Equity Residential-Einstieg?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equity Residential von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Equity Residential-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Equity Residential-Papier letztlich bei 61.59 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Equity Residential-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 162.364 Equity Residential-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 10’594.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65.25 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 10’594.25 USD, was einer positiven Performance von 5.94 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Equity Residential bezifferte sich zuletzt auf 49.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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