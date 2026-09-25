Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Equity Residential-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Equity Residential-Papier an diesem Tag bei 59.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 168.634 Equity Residential-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 10’295.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.05 USD belief. Mit einer Performance von +2.95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Equity Residential belief sich zuletzt auf 47.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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