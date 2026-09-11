S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Equity Residential-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Equity Residential-Anteile 62.80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.592 Equity Residential-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (65.02 USD), wäre die Investition nun 103.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.54 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Equity Residential einen Börsenwert von 50.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch