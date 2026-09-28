S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 3 Jahren verdient

Equinix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Equinix-Papier bei 720.97 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Equinix-Aktie investiert hat, hat nun 13.870 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’982.27 USD, da sich der Wert eines Equinix-Anteils am 25.09.2026 auf 1’008.08 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39.82 Prozent.

Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 99.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch