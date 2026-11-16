|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Equinix-Anlage im Blick
|
16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Equinix-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Equinix-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 785.57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.127 Equinix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 134.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’053.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.14 Prozent gesteigert.
Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 104.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Equinix Inc
Analysen zu Equinix Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.