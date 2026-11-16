S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Equinix-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 785.57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.127 Equinix-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 134.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’053.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.14 Prozent gesteigert.

Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 104.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch