S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Equinix-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Equinix-Anteile an diesem Tag bei 881.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Equinix-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.341 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 1’035.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’749.00 USD wert. Damit wäre die Investition um 17.49 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Equinix zuletzt 102.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch