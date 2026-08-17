S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Equinix-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 367.00 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 27.248 Equinix-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (1’102.10 USD), wäre die Investition nun 30’029.97 USD wert. Mit einer Performance von +200.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 108.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch