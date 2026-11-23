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|Equinix-Investmentbeispiel
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Equinix eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Equinix-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 794.35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.259 Equinix-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 968.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’218.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21.89 Prozent.
Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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