S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equifax-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Equifax-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 252.97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equifax-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.395 Equifax-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 177.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.99 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 30.01 Prozent gleich.

Der Equifax-Wert an der Börse wurde auf 20.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch