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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equifax-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Equifax-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Equifax-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Equifax-Aktie bei 209.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Equifax-Papier investiert hätte, hätte er nun 47.655 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’174.13 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 02.11.2026 auf 192.51 USD belief. Mit einer Performance von -8.26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Equifax wurde am Markt mit 21.59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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