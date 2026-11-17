Heute vor 5 Jahren wurde die Equifax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 290.62 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Equifax-Aktie investiert hat, hat nun 3.441 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Equifax-Anteile wären am 16.11.2026 652.05 USD wert, da der Schlussstand 189.50 USD betrug. Damit wäre die Investition 34.79 Prozent weniger wert.

Alle Equifax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch