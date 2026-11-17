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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Equifax eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Equifax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 290.62 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Equifax-Aktie investiert hat, hat nun 3.441 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Equifax-Anteile wären am 16.11.2026 652.05 USD wert, da der Schlussstand 189.50 USD betrug. Damit wäre die Investition 34.79 Prozent weniger wert.
Alle Equifax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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