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|Profitabler Equifax-Einstieg?
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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Equifax-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Equifax-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 123.17 USD wert. Bei einem Equifax-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.119 Equifax-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’449.70 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 26.10.2026 auf 178.56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 44.97 Prozent.
Zuletzt verbuchte Equifax einen Börsenwert von 20.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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