EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in EOG Resources-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem EOG Resources-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die EOG Resources-Anteile bei 89.62 USD. Bei einem EOG Resources-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.158 EOG Resources-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’702.97 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 15.10.2026 auf 152.62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 70.30 Prozent vermehrt.
Am Markt war EOG Resources jüngst 81.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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