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|EOG Resources-Investition im Blick
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EOG Resources-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen EOG Resources-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden EOG Resources-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 93.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 106.519 EOG Resources-Aktien im Depot. Die gehaltenen EOG Resources-Anteile wären am 22.10.2026 16’825.73 USD wert, da der Schlussstand 157.96 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.26 Prozent angewachsen.
Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 82.74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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