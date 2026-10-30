S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das EOG Resources-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 105.46 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 0.948 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 153.82 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 29.10.2026 auf 162.22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.82 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von EOG Resources belief sich jüngst auf 84.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch