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EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012

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Lohnender EOG Resources-Einstieg? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

EOG Resources
115.54 CHF -0.14%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EOG Resources-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das EOG Resources-Papier an diesem Tag bei 131.48 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.606 EOG Resources-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’075.52 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 13.08.2026 auf 141.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.55 Prozent gesteigert.

Am Markt war EOG Resources jüngst 75.31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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