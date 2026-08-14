EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender EOG Resources-Einstieg?
|
14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EOG Resources-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das EOG Resources-Papier an diesem Tag bei 131.48 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.606 EOG Resources-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’075.52 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 13.08.2026 auf 141.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.55 Prozent gesteigert.
Am Markt war EOG Resources jüngst 75.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!