S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EOG Resources-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das EOG Resources-Papier an diesem Tag bei 126.42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.910 EOG Resources-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 144.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’146.10 USD wert. Damit wäre die Investition 14.61 Prozent mehr wert.

Alle EOG Resources-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch