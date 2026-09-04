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EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012

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Rentabler EOG Resources-Einstieg? 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EOG Resources gewesen.

EOG Resources
117.40 CHF -1.56%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit EOG Resources-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 121.60 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.224 EOG Resources-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’200.33 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 03.09.2026 auf 145.96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20.03 Prozent.

EOG Resources wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78.00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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