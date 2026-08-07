EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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|Rentabler EOG Resources-Einstieg?
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EOG Resources gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit EOG Resources-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115.97 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.862 EOG Resources-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.44 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 06.08.2026 auf 136.20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17.44 Prozent.
EOG Resources wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70.66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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