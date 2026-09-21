S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entergy von vor 3 Jahren verdient

Das Entergy-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Entergy-Anteile an diesem Tag bei 48.48 USD. Bei einem Entergy-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.627 Entergy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Entergy-Aktie auf 102.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’104.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110.42 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Entergy eine Marktkapitalisierung von 48.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch