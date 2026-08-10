S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entergy von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Entergy-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.381 Entergy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Entergy-Papiers auf 107.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’720.30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 172.03 Prozent.

Entergy wurde am Markt mit 49.98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch