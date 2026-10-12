S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entergy-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Entergy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Entergy-Papier bei 95.26 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.498 Entergy-Anteilen. Die gehaltenen Entergy-Aktien wären am 09.10.2026 1’079.15 USD wert, da der Schlussstand 102.80 USD betrug. Damit wäre die Investition um 7.92 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Entergy belief sich zuletzt auf 48.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch