S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entergy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Entergy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51.95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Entergy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.925 Entergy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (107.34 USD), wäre die Investition nun 206.62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 106.62 Prozent.

Am Markt war Entergy jüngst 51.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch