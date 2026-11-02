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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entergy von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Entergy-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Entergy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Entergy-Papier an diesem Tag 35.71 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28.003 Entergy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (110.11 USD), wäre die Investition nun 3’083.45 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 3’083.45 USD, was einer positiven Performance von 208.35 Prozent entspricht.
Alle Entergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Entergy Corp.
Analysen zu Entergy Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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