S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entergy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Entergy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Entergy-Papier an diesem Tag 35.71 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28.003 Entergy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (110.11 USD), wäre die Investition nun 3’083.45 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 3’083.45 USD, was einer positiven Performance von 208.35 Prozent entspricht.

Alle Entergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch