S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor 5 Jahren eingefahren

Am 31.08.2021 wurde die Entergy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55.31 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.082 Entergy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’912.12 USD, da sich der Wert eines Entergy-Papiers am 28.08.2026 auf 105.75 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 91.21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Entergy einen Börsenwert von 49.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch