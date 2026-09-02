Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emerson Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Emerson Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Emerson Electric-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Emerson Electric-Anteile an diesem Tag bei 105.70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.946 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 139.67 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 01.09.2026 auf 147.63 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.67 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 85.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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