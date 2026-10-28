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|Emerson Electric-Investmentbeispiel
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Emerson Electric-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emerson Electric-Anteile bei 97.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Emerson Electric-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102.554 Emerson Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’051.58 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Papiers am 27.10.2026 auf 166.27 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 17’051.58 USD entspricht einer Performance von +70.52 Prozent.
Emerson Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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