S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Emerson Electric-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Emerson Electric-Anteile bei 97.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Emerson Electric-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102.554 Emerson Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’051.58 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Papiers am 27.10.2026 auf 166.27 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 17’051.58 USD entspricht einer Performance von +70.52 Prozent.

Emerson Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch