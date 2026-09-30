Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Emerson Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Emerson Electric-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 94.20 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hat, hat nun 10.616 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’669.21 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Papiers am 29.09.2026 auf 157.24 USD belief. Mit einer Performance von +66.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Emerson Electric belief sich jüngst auf 88.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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