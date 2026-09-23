S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 23.09.2023 wurde das Emerson Electric-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Emerson Electric-Papier bei 97.10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Emerson Electric-Aktie investierten, hätten nun 1.030 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 158.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154.19 USD belief. Mit einer Performance von +58.80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Emerson Electric zuletzt 84.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch